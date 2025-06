Casos de antissemitismo na Alemanha crescem 77% em 2024

"Com a guerra em Gaza e o sofrimento insuportável da população civil palestina, o apoio à ação do governo israelense também desmoronou aqui [na Alemanha]", afirmou o presidente da Rias, Benjamin Steinitz, ao apresentar os dados em Berlim. A "triste consequência" disso, acrescentou, é que "judias e judeus são constantemente responsabilizados pela conduta do governo israelense".

Reflexo disso, aponta a Rias, é que a maior parte dos casos (5.857) foram associados pela entidade ao "ativismo anti-israelense", e muitos ocorreram em "contextos fortemente politizados", como em manifestações, escolas (284) e universidades (450).

"Muitos de meus colegas universitários judeus não se sentem mais seguros nas universidades", disse o presidente da Associação de Estudantes Judeus da Alemanha, Ron Dekel, ao defender que cada universidade no país tenha um encarregado de combate ao antissemitismo.

Mas também os casos atribuídos à extrema direita tiveram crescimento expressivo, com 544 episódios – o maior patamar desde 2020.

"O risco de ser hostilizado como judeu na Alemanha frequentemente aumentou de forma objetiva desde 7 de outubro, e ainda assim parece que damos mais importância a debates sobre o que é uma declaração antissemita do que à empatia com os afetados", criticou Steinitz.

Segundo Steinitz, a solidariedade com as vítimas do atentado do Hamas e pessoas que sofrem antissemitismo não impede as pessoas de se compadecerem com a situação dos palestinos em Gaza e de criticarem o governo israelense.