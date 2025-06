Em Paris, Lula pressiona Macron a fechar acordo Mercosul-UE - Presidente brasileiro pediu para o homólogo francês abandonar o protecionismo. Macron rebateu propondo clásula fitossanitária comum. Líderes também discordaram de posicionamento sobre Ucrânia.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta quinta-feira (05/06) a seu homólogo francês Emmanuel Macron que não se oponha ao acordo comercial negociado entre a União Europeia e o Mercosul. A França tem rejeitado a ratificação do tratado devido ao receio de que um fluxo de produtos agrícolas de custo mais baixo possa pressionar agricultores europeus.

"Assumirei a presidência do Mercosul em 6 de junho, por seis meses. Quero dizer a vocês que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a UE. Por isso, meu caro [Macron], abra seu coração para fechar este acordo", disse Lula durante uma coletiva de imprensa ao lado de Macron, em Paris.

Lula desembarcou na capital francesa para a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro ao país em 13 anos. Esta é também a oitava vez que os dois líderes se encontram.