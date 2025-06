Europa ameaçada por inundação de novas drogas, diz agência da UE - Em 2023, autoridades da UE apreenderam carregamentos massivos de substâncias sintéticas desconhecidas, além de novos e potentes opioides mais perigosos que o fentanil. Cannabis vendida na UE também está mais potente.Carregamentos massivos de drogas sintéticas até então desconhecidas e novos e potentes opioides ameaçam a Europa em meio a um cenário de expansão persistente do tráfico de cocaína e maconha, aponta relatório da Agência da União Europeia sobre Drogas (EUDA) publicado nesta quinta-feira (05/06).

Em 2023, autoridades do bloco apreenderam 37 toneladas de catinonas sintéticas, importadas principalmente da Índia – 10 toneladas a mais que no ano anterior. No mesmo período, foram desmantelados 53 centros de produção da droga na UE, localizados principalmente na Polônia. Em 2024, foram identificados sete novos tipos da substância, o que indica que ela está se popularizando.

Também conhecidas como "sais de banho", as catinonas sintéticas são estimulantes quimicamente parecidos com o ingrediente ativo do khat, uma planta amplamente consumida na África Oriental e na Península Arábica.