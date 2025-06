Japão registra menor número de nascimentos em mais de 100 anos - Tendência de queda no número de nascimentos não vista desde 1899 se agrava e preocupa autoridades. Total de óbitos foi mais que o dobro do número de nascimentos em 2024.O número de recém-nascidos no Japão vem diminuindo mais rápido do que o previsto, com a taxa de natalidade do ano passado atingindo mais um recorde negativo, segundo dados do governo divulgados nesta quarta-feira (0506).

O número de nascimentos por ano ficou abaixo de 700.000 pela primeira vez desde o início dos registros, em 1899. O Ministério da Saúde do Japão informou que 686.061 bebês nasceram no país no ano passado, uma queda de 5,7% em relação ao ano anterior, o que fez de 2024 o 16º ano consecutivo de declínio.

O total do ano passado representa cerca de um quarto do pico de 2,7 milhões de nascimentos em 1949 durante o chamado baby boom ocorrido após o fim da Segunda Guerra Mundial. A queda na taxa de natalidade se mantém em tendência de queda desde um segundo pico registrado em 1973, caindo para menos de um milhão em 2016 e para menos de 800.000 em 2022. Os dados de 2024 representam apenas um quarto do recorde registrado no pós-guerra.