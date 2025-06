Merz se reúne com Trump sob sombra de tensões comerciais

"Tudo o que queremos é ter um bom relacionamento. Teremos um bom acordo comercial", disse Trump, acrescentando que qualquer acordo também diz respeito à UE. "Espero que possamos atingir um acordo comercial", disse Trump. "Por mim, tudo ok com as tarifas, ou fazemos um acordo comercial."

As tarifas dos EUA, o principal parceiro comercial da Alemanha, atingem principalmente as indústrias automotiva e farmacêutica do país europeu. Ao mesmo tempo, Berlim também lida com a concorrência chinesa cada vez mais acirrada em setores importantes, como automóveis e máquinas.

Otan e Ucrânia

No encontro com Merz, Trump comparou a guerra entre Ucrânia e Rússia a uma briga entre duas crianças que se odeiam. "Às vezes, é melhor deixá-los lutar por algum tempo e depois separá-los", disse, acrescentando que usou essa mesma analogia durante um telefonema com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quarta-feira.

Merz enfatizou que tanto ele quanto Trump concordavam sobre a guerra e "o quão terrível ela está se desenrolando". Ele salientou que o presidente dos EUA seria a "pessoa-chave" para pôr fim ao derramamento de sangue.

O encontro na Casa Branca ocorreu poucas semanas antes de uma cúpula Otan tida como crucial. A aliança militar do Atlântico Norte tem sido abalada pelas ameaças de Trump de que os EUA não ajudariam os aliados que não ampliarem seus gastos com defesa.