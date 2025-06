Os países que convivem com bombas remanescentes de guerras - Alemanha é apenas um dos países que enfrentam desafio de prospectar e desativar explosivos não detonados de conflitos passados.A descoberta de três bombas remanescentes da Segunda Guerra Mundial não detonadas em Colônia, no oeste da Alemanha, obrigou a evacuação de 20 mil moradores do centro do município – a maior ação deste tipo desde 1945. Hospitais, casas de repouso e hotéis também foram fechados devido ao risco de os dispositivos explodirem durante a desativação.

No entanto, esta não é uma operação incomum no país, que sofreu intensos bombardeios aéreos das forças aliadas durante o conflito. Somente no ano passado, mais de 1,6 mil explosivos foram desativados apenas no estado da Renânia do Norte-Vestfália, onde está Colônia. A cidade virou alvo das forças aliadas devido à sua importância industrial e logística para o regime nazista.

Com o aumento das obras e escavações no município, mais explosivos não detonados passaram a ser encontrados, a maioria datados da década de 1940. A prefeitura possui um departamento exclusivo apenas para prospectar e organizar a operação de desativação dos dispositivos.