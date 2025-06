Países da Otan concordam com amplo programa de rearmamento

Em fevereiro, Hegseth chegou a ameaçar retirar parte dos militares americanos hoje estacionados na Europa, para focar no que a Casa Branca considera como outras ameaças prioritárias, como a China – uma declaração que gerou alarme entre líderes europeus.

Nesta quinta-feira, Hegseth evitou antecipar uma decisão a respeito. "Garantiremos que vamos nos redirecionar para o Indo-Pacífico e restabelecer dissuasão lá, e então vamos aumentar a divisão de responsabilidades pelo mundo (...). Os EUA não podem estar em todos os lugares em todos os momentos, nem deveríamos estar", afirmou.

O presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, resumiu a questão durante o encontro. "Os Estados Unidos decidiram legitimamente que têm novas prioridades estratégicas e precisamos chegar a um acordo com os Estados Unidos sobre como, ao longo dos próximos anos, podemos redistribuir os custos da defesa europeia da forma mais justa e efetiva possível, com uma preocupação muito importante: nunca, nunca, nunca minar o efeito de dissuasão do artigo 5 do Tratado da Otan", afirmou.

O referido artigo estabelece o princípio da defesa mútua, segundo o qual um ataque a um dos países-membros é considerado um ataque contra todos os países da aliança.

