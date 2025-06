Ponte é movida por 20 metros com técnica inédita na Alemanha

A ponte fica no município de Rinsdorf, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, no oeste da Alemanha e mais populoso do país, e faz parte da rodovia A45, que liga a cidade de Dortmund até Aschaffenburg, na Baviera. Apenas nessa rodovia, estão previstas a substituição de mais de 60 pontes.

Como a ponte foi movimentada

Os seis pilares da ponte foram empurrados lentamente por grandes prensas hidráulicas, deslizando sobre uma estrutura similar a um grande trilho coberto de material antiaderente Teflon e lubrificado com uma graxa especial. O processo durou cerca de vinte horas.

No final da "caminhada", a ponte, de três faixas de rodagem e acostamento, ficou alinhada com outra ponte similar, também de três faixas de rodagem e acostamento, a apenas dez centímetros de distância. Cada ponte receberá uma direção do fluxo de tráfego.

O feito técnico foi celebrado pelo governo federal alemão, que se vê pressionado a acelerar os investimentos para melhorar a infraestrutura do país. Claudia Elif Stutz, secretária do Ministério dos Transportes, acompanhou a movimentação da estrutura e disse que a obra "era um sinal visível de que estamos tendo um bom progresso na modernização das pontes rodoviárias".

Engenheiros do Japão interessados em aplicar a técnica também acompanharam a movimentação da ponte nesta quarta-feira.