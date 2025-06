Trump e Musk trocam insultos e ameaças

Após os comentários de Trump no Salão Oval, Musk fez uma enquete com seus 220 milhões de seguidores no X: "Será que chegou a hora de criar um novo partido político nos Estados Unidos que realmente represente os 80% no centro [da política]?"

Musk publicou ainda uma série de postagens sugerindo que Trump teria ligações próximas como o milionário americano Jeffrey Epstein, preso em 2019 por tráfico sexual de menores e, pouco depois, encontrado morto em sua cela.

"Hora de soltar a grande bomba: o nome de Donald Trump está nos Arquivos Epstein. Esse é o real motivo pelo qual eles não foram tornado públicos. Tenha um bom dia, DJT", escreveu o empresário, utilizando as iniciais do nome do presidente americano.

Musk se referiu aos chamados "Arquivos Epstein", uma coleção de centenas de documentos colocados em sigilo sobre os crimes cometidos pelo milionário americano.O bilionário ainda pediu o impeachment de Trump.

rc (Reuters, AP)