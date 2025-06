Trump veta a entrada de cidadãos de 12 países nos EUA

Estar nos EUA "é um grande risco"

A Somália respondeu ao anúncio e se comprometeu a trabalhar com os EUA para resolver questões de segurança. "A Somália valoriza seu relacionamento com os Estados Unidos e está pronta para dialogar a fim de abordar as preocupações levantadas", disse Dahir Hassan Abdi, embaixador somali no país, em nota.

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, descreveu o governo americano como fascista e alertou os venezuelanos sobre viagens aos EUA. "A verdade é que estar nos Estados Unidos é um grande risco para qualquer pessoa, não apenas para os venezuelanos... Eles perseguem nossos compatriotas, nosso povo, sem motivo."

Segundo documentos obtidos pela agência de notícias Reuters, o Paquistão também compunha a lista de países barrados pelos EUA, mas acabou sendo excluído da medida. O país abriga milhares de afegãos que atuavam em organizações ocidentais e fugiram do regime do Talibã, no Afeganistão, em 2021, e aguardam reassentamento nos EUA.

Críticos afirmam que a decisão se trata de um "veto étnico". "A medida é outro exemplo do presidente zombando das leis de imigração e segurança nacional para punir raças, religiões e ideias de que não gosta", disse Becca Heller, diretora do Projeto Internacional de Assistência a Refugiados ao jornal americano The New York Times.

Veto a países muçulmanos