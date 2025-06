Como a aliança entre Musk e Trump implodiu

Em abril, diante da pressão de acionistas insatisfeitos, Musk anunciou que reduziria seu papel no governo Trump, voltando a focar suas atenções nas empresas.

Rapidamente, divórcio se revelou litigioso

Inicialmente, o "mandato" no governo Trump havia sido fixado em 130 dias, com fim previsto em 30 de maio. O anúncio da sua saída no final do mesmo mês deixou claro que não houve interesse em renovar sua participação.

No entanto, a imprensa logo apontou que um dos motivos para saída foi a insatisfação de Musk com o projeto orçamentário de Trump, que prevê mais cortes de impostos e amplia o déficit público do país.

Dias após deixar o governo, o bilionário finalmente lançou o primeiro ataque público, classificando o projeto de "abominação repugnante".

A Casa Branca não reagiu imediatamente. Em uma reunião privada com seus assessores na quarta-feira, Trump expressou estar confuso e frustrado com a ofensiva pública de Musk, pouco mais de quatro meses após sua posse na Casa Branca. Mas decidiu não rebater, segundo oficiais relataram anonimamente à agência de notícias Reuters. Seu objetivo era tentar preservar o apoio político e financeiro do empresário para as eleições de meio de mandato, que ocorrem em 2026 e serão importantes para manter a maioria republicana no Congresso.