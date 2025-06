Como a semente da araucária virou produto de exportação

O interesse estrangeiro pelo alimento que cai da árvore a cada outono brasileiro chama a atenção dos jovens que cresceram perto do pinhão. Muitos querem levar o negócio para frente e criar uma cadeia sustentável, com geração de renda e preservação da araucária, espécie de árvore em risco do país.

"Nós organizamos as atividades entre as famílias do campo e da cidade. Agora, a gente vê filhos dos mais velhos se interessando mais e queremos despertar mais a atenção também", diz Carlos Jobson de Sá Filho, à frente da Associação de Vendedores de Pinhão de Campos do Jordão, do lado paulista da Mantiqueira.

Da Mata Atlântica para o mundo

Aparecida Rodrigues de Sá, 64 anos, nunca imaginou que o pinhão manuseado por ela chegaria tão longe. Ela é uma das centenas de coletoras e coletores que andam pela Mata Atlântica fazendo a colheita. Na região de Campos do Jordão, eles esperam a pinha cair dos galhos de até 40 metros de altura, espalhar de cinco a 150 sementes pelo solo para encher as sacolas vazias que levam para a floresta.

"Este ano está mais atrasado. Ano passado, a essa hora, já estava cheio de pinhão no chão", diz dona Cida, como é conhecida, durante uma manhã na mata. Naquele mesmo ponto, há um ano, avistou uma família de onças parda no ano passado, conta à DW.

O marido, a cunhada e dois amigos acompanham dona Cida pelo terreno íngreme, a 1600 metros de altitude. Ela já coletou duas toneladas, e espera acumular mais uma até o fim da temporada.