Como o escândalo do mensalão impactou política e Judiciário

Mesmo que Lula não tenha sido diretamente envolvido nas denúncias, o presidente viu aliados próximos e alguns dos principais quadros do Partido dos Trabalhadores sofrerem com o afastamento da política e eventuais prisões em decorrência do mensalão – José Dirceu (ministro-chefe da Casa Civil), José Genoíno (presidente do PT), Delúbio Soares (tesoureiro), Silvio Pereira (secretário-geral nacional do PT) e João Paulo Cunha (presidente da Câmara), por exemplo.

Além de ter mudado a dinâmica do partido, que se viu cada vez mais dependente da figura de Lula, o escândalo do mensalão ampliou a presença do Judiciário na opinião pública, com a acompanhamento em tempo real do julgamento pelos meios de comunicação, e impulsionou a polarização na política nacional, com o recrudescimento do antipetismo. De acordo com analistas consultados pela DW, as repercussões do escândalo refletem até hoje no cenário brasileiro.

Início dos problemas do PT

Segundo a cientista política Beatriz Rey, para além da questão moral relacionada aos casos de corrupção, o mensalão foi o primeiro indício das dificuldades que o partido do presidente Lula enfrenta até hoje para gerir coalizões com outras siglas em busca de governabilidade. "Ali já temos uma movimentação que vai se repetir ao longo dos anos nos governos do Lula e do PT", analisa a pós-doutoranda pela Universidade de São Paulo (USP).

"Vimos essa dificuldade lá atrás e estamos vendo de novo, com coalizões heterogêneas – no governo atual, os aliados vão do PSOL até o União Brasil. É difícil atender a todos os interesses, ao mesmo tempo com o governo tentando dar muito espaço para o PT", explica Rey.

Um dos motivos para isso pode ser a própria configuração do partido que, para a analista, é o único no cenário político que segue fielmente um programa, com identificação ideológica à centro-esquerda, mesmo que isso venha mudando desde 2003, quando ocorreu a primeira eleição de Lula para a Presidência. "Por ter esse projeto político claro, é mais difícil negociar", complementa.