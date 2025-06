Estudo indica que gatos podem distinguir seus tutores pelo olfato - Animais passam mais tempo cheirando quando expostos a odores desconhecidos. Pesquisa identificou que gatos repetem cães e cavalos e usam a narina direita para novos cheiros .Um novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Agricultura de Tóquio, no Japão, identificou que gatos domésticos são capazes de distinguir humanos conhecidos, como seus tutores, de desconhecidos apenas através do cheiro.

Pesquisas anteriores já indicavam que os gatos usam seu olfato para identificar outros animais da mesma espécie. Filhotes desmamados cheiram gatas desconhecidas por mais tempo do que cheiram suas mães, por exemplo. No entanto, não se sabia com certeza se essa mesma função se aplicava à identificação de humanos.

Para investigar isso, a equipe utilizou 30 gatos domésticos, que foram expostos a tubos plásticos contendo hastes de algodão que haviam sido esfregadas nas axilas, atrás das orelhas e entre os dedos dos pés dos donos. O processo foi repetido com amostras de humanos desconhecidos para os gatos, além de uma amostra neutra, ou placebo, usada como medida de controle para verificar o teste.