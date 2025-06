EUA prendem agente acusado de tentar espionar para a Alemanha

Indagado sobre como gostaria de ser recompensado pelos serviços, o rapaz teria dito ao agente do FBI infiltrado desejar obter a "cidadania do seu país" – um passaporte alemão –, já que ele não esperava que "as coisas aqui melhorem tão cedo".

Segundo o procurador assistente que atua no processo contra Nathan, Gordon D. Kromberg, o caso dele pode ser punido até com pena de morte ou prisão perpétua.

Serviço secreto alemão não confirma nem desmente a história

Procurado, o BND não confirmou nem desmentiu a história, alegando não se pronunciar publicamente "sobre assuntos que dizem respeito a eventuais informações ou atividades de inteligência", segundo nota citada pela WDR. Tais avaliações, afirmou o porta-voz, são feitas principalmente em relatórios ao governo e em reuniões sigilosas dos comitês do Parlamento alemão.

Para o governo alemão, o episódio pode ter sido uma chance valiosa de melhorar as relações com os americanos. Apesar de, oficialmente, nada ter mudado até agora na cooperação entre as forças de segurança dos dois países, fontes do governo alemão citadas pela WDR dizem que a cooperação anda prejudicada. Um dos exemplos citados foi a dissolução súbita de uma unidade especial americana que mantinha contato regular com os alemães e era responsável por impor sanções à Rússia.

A Alemanha, que recebe muitos alertas dos EUA sobre possíveis ameaças à segurança do país, teme as consequências de um eventual estancamento desse fluxo de informações – não à toa, já que Washington responde por 76% das atividades de inteligência dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).