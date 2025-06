Homem deportado por engano retorna aos EUA para ser julgado - Kilmar Abrego Garcia, de El Salvador, virou símbolo da política arbitrária de deportações de Trump após governo se negar a cumprir ordens judiciais para repatriá-lo; ele enfrenta agora processo por tráfico humano.Um homem que o governo de Donald Trump deportou por engano para El Salvador foi levado de volta nesta sexta-feira (06/06) aos Estados Unidos, onde ele responderá por acusações de transportar migrantes indocumentados.

Kilmar Abrego Garcia, de 29 anos, esteve no centro de uma disputa judicial de grande repercussão sobre a política de Trump de prisões e deportações sumárias. Seu retorno acontece após meses de resistência do governo americano em acatar ordens judiciais que exigiam a repatriação do imigrante salvadorenho, que morou por 14 anos nos EUA.

No início, o governo chegou a reconhecer que a deportação foi um engano, mas continuou a defender a medida, em desacato às ordens judiciais para facilitar o retorno de Abrego Garcia aos EUA, onde morava com sua mulher e três filhos e trabalhava na construção civil.