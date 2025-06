Hungria proíbe exibição de bandeira LGBT+ em prédios públicos - Decreto do premiê ultradireitista Viktor Orbán foi publicado horas antes da abertura do Festival do Orgulho LGBT+ de Budapeste. Governo diz que medida visa "proteger menores de idade".O primeiro-ministro da Hungria,Viktor Orbán, proibiu nesta sexta-feira (06/06) a exibição de símbolos da comunidade LGBTQ+, como as cores do arco-íris, em prédios do governo federal. A decisão, publicada em decreto, acontece horas antes da abertura do 30º Festival do Orgulho LGBTQ+ de Budapeste.

O texto assinado por Orbán alega que esse veto tem como objetivo "garantir a proteção e os cuidados necessários para o desenvolvimento físico, mental e moral adequado das crianças" e coibir a "propaganda LGBTQ+" que "tem como alvo os menores".

A medida proíbe o uso de símbolos "que se refiram ou promovam diferentes orientações sexuais e de gênero, bem como os movimentos políticos que as representam".