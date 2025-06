IBGE: Brasil tem menor parcela de católicos da história

Religiosidade por região

Em 2022, o catolicismo liderou em todas as grandes regiões do país, com maior concentração no Nordeste (63,9%) e no Sul (62,4%), e a menor proporção na Região Norte (50,5%).

O estado mais católico foi novamente o Piauí, com 77,4% de sua população adepta da religião. Foi também o estado com menor percentual de evangélicos, de 15,6%.

No último levantamento, os evangélicos estavam em maior proporção no Norte (36,8%) e no Centro-Oeste (31,4%).

O estado com a maior proporção de evangélicos foi o Acre, com 44,4% da população.

Roraima registrou a maior proporção de pessoas sem religião (16,9%), de outras religiosidades (7,8%) e de adeptos de tradições indígenas (1,7%).