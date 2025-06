Justiça solta brasileiro de 18 anos detido pela imigração dos EUA - Estudante do Ensino Médio foi preso quando dirigia o veículo do pai. Ação dos agentes motivou protestos em Massachusetts. Governadora também pediu liberação do jovem.Um juiz federal do estado americano de Massachusetts ordenou nesta quinta-feira (05/06) a libertação de Marcelo Gomes da Silva, um estudante brasileiro de 18 anos que chegou aos Estados Unidos com cinco anos de idade e foi detido pelo Serviço de Imigração (ICE) no último sábado a caminho de um treino de vôlei.

Marcelo, que cursa o Ensino Médio, ficou preso por cinco dias, durante os quais dormiu em chão de concreto, sem acesso a um chuveiro e em um ambiente com homens com o dobro de sua idade, disse à imprensa a advogada do jovem, Robin Nice.

"Isso não deveria ter acontecido. Causaram transtornos à vida de um jovem e de uma comunidade. Esses jovens deveriam estar comemorando sua formatura", acrescentou.