Ofensiva russa em Sumy marca novo momento da guerra na Ucrânia

"Não há zonas-tampão lá, e não haverá nenhuma. Há repetidas tentativas russas de atacar o território ucraniano", disse Samus. "Um ano atrás, eles tentaram atacar toda a região de Kharkiv. Eles penetraram seis ou sete quilômetros de profundidade na área ao redor da cidade de Vovchansk. Um ano depois, podemos ver que [o avanço das tropas] parou por aí."

O especialista destacou que as forças do exército ucraniano também avançaram para as regiões russas de Belgorod e Kursk.

"Tanto as forças armadas ucranianas quanto as russas estão tentando capturar as posições mais vantajosas na área de fronteira, de onde podem realizar bombardeios e manter o controle operacional", explicou. Isso foi especialmente importante para "a condução de operações subsequentes, ou seja, para ocupar terrenos elevados, tirar proveito das características geográficas e se preparar da forma mais eficaz possível para novos desenvolvimentos".

De acordo com sua estimativa, a Rússia não tem atualmente tropas suficientes perto da fronteira para avançar profundamente no território ucraniano desocupado. Ele acrescentou que a ocupação de partes da região em torno de Sumy ainda não deu a Moscou uma vantagem tática. "[As forças russas] tentarão avançar em direção a alturas favoráveis", disse ele. "O exército ucraniano sabe disso e agirá contra elas."

A Rússia está tentando capturar Yunakivka?

De acordo com Ruslan Mykula, cofundador do serviço de inteligência ucraniano independente DeepState UA, os atuais ganhos territoriais russos em torno de Sumy ainda não são um "grande sucesso", considerando a superioridade de suas tropas em termos de números.