Promotoria francesa investiga denúncia de genocídio em Gaza

Após uma tentativa frustrada de cessar-fogo, Israel impôs em março um novo bloqueio de ajuda a Gaza que durou cerca de dois meses, agravando a tragédia humanitária no enclave palestino.

Em maio, o governo israelense afirmou que aliviaria o bloqueio total, mas as Nações Unidas informaram que, até o fim do mês, toda a população do território, de mais de dois milhões de pessoas, estava sem acesso a comida e outros itens de primeira necessidade.

O porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha), Jens Laerke, afirmou recentemente que "Gaza é o lugar com mais pessoas famintas do mundo", onde "100% da população está ameaçada de fome".

Com a suspensão por parte de Israel das operações da UNRWA, a agência da ONU de assistência aos refugiados palestinos, foi criada a Fundação Humanitária para Gaza (FHG), apoiada pelos Estados Unidos e Israel, para gerenciar a ajuda. No entanto, a organização enfrenta críticas por sua falta de transparência, presença militar nos pontos de distribuição e por supostamente violar princípios de neutralidade humanitária. Incidentes envolvendo mortes de civis durante distribuições de ajuda aumentaram as tensões e levaram à suspensão temporária das atividades da fundação.

