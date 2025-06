Só um país é autossuficiente para dieta saudável, diz estudo

"A baixa autossuficiência não é inerentemente ruim", disse Jonas Stehl, pesquisador sênior da Universidade de Göttingen, à BBC Science Focus. Os países podem não ter chuvas adequadas, solos de qualidade ou temperaturas estáveis para a produção suficiente de alimentos, o que torna as importações economicamente sensatas.

Entretanto, ele advertiu que "baixos níveis de autossuficiência podem reduzir a capacidade de um país de reagir a choques repentinos no fornecimento global de alimentos, como secas, guerras ou proibições de exportação".

Desequilíbrios globais: excessos europeus e déficits africanos

A análise revela grandes disparidades na autossuficiência em carne e laticínios. Enquanto vários países europeus produzem muito além de suas necessidades, a produção doméstica nos países africanos continua muito pequena. A República Democrática do Congo, por exemplo, produz apenas cerca de 15% da carne de que necessita.

Por outro lado, as deficiências de proteína vegetal parecem ser generalizadas em todo o mundo. Menos da metade dos países estudados produz proteínas vegetais suficientes – como feijão, grão-de-bico, lentilhas, nozes e grãos – ou carboidratos ricos em amido, e apenas 24% cultivam verduras suficientes.

As uniões econômicas regionais apresentam padrões semelhantes de dependência. O Conselho de Cooperação do Golfo, no Oriente Médio, só alcança a autossuficiência em carne, enquanto as uniões da África Ocidental e do Caribe atingem a meta em apenas dois grupos. Nenhuma união econômica regional produz verduras suficientes para alimentar toda a sua população.