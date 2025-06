Thomas Mann: o alemão que denunciou os horrores do nazismo - Autor de clássicos como "A Montanha Mágica" e "Doutor Fausto" está no panteão da literatura. Despojado da cidadania alemã, escritor manteve vínculo com o país mesmo no exílio e convocou alemães a resistir ao nazismoQue a vida e a obra de Thomas Mann estavam intimamente ligadas uma à outra, isso é consenso entre literatos. O autor alemão ascendeu ao panteão da literatura internacional como uma voz relevante da cultura e alguém que transitou entre mundos. Esse reconhecimento se deve sobretudo aos seus escritos – grandes romances como Os Buddenbrook, que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1929, A Montanha Mágica e Doutor Fausto.

Mas a relevância de Thomas Mann se deve também ao seu engajamento político, expresso em ensaios e pronunciamentos no rádio. Ele viveu em tempos de turbulência geopolítica, marcados pelas duas Guerras Mundiais, pelo nazismo e pelo Holocausto. E muito disso transparece em sua obra.

Gênio da literatura não era nenhum prodígio na escola