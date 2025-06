Alemanha acelera plano para ampliar rede de bunkers sob temor de ataque russo - País planeja entregar nos próximos meses uma estratégia nacional para proteger população civil em caso de ataque. Expectativa é ampliar capacidade de abrigos de emergência para um milhão de pessoas.A Alemanha acelerou as preparações para modernizar e expandir sua rede de bunkers sob o temor de que a incursão russa na Ucrânia se expanda para outros países europeus. O objetivo do governo é garantir que a infraestrutura de abrigos de emergência no país possa receber ao menos um milhão de pessoas em caso de um ataque.

O Departamento Federal de Proteção Civil e Assistência a Desastres da Alemanha (BBK, na sigla em alemão) calcula que, em um cenário de conflito ampliado, o país se tornaria o centro de mobilização e logística em tempo de guerra e, portanto, alvo prioritário de Moscou.

O chefe de Defesa da Alemanha, General Carsten Breuer, também alertou recentemente que a Rússia poderia estar em posição de "lançar um ataque em larga escala contra o território da Otan" até 2029.