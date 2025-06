França prevê investir R$ 100 bi no Brasil até 2030, diz Lula

Investimentos previstos

Uma lista completa dos investimentos anunciados não foi divulgada. A ApexBrasil, agência do governo brasileiro voltada à promoção de exportações e atração de investimentos, mencionou cinco deles:

A Engie, que atua no setor de geração de energia, planeja investir cerca de R$ 8,5 bilhões de 2025 a 2027 em conjuntos eólicos e fotovoltaicos e sistemas de transmissão.O grupo CMA CGM, que atua no setor de transportes marítimos e comprou em setembro passado 48% da Santos Brasil, prevê novos investimentos no Tecon Santos, o maior terminal de contêineres do país, localizado no Porto de Santos.A Total Energies, que atua no setor petroquímico e energético, planeja investir cerca de R$ 6 bilhões nos próximos cinco anos.A multinacional francesa Lactalis, que atua no setor de produtos lácteos e é dona das marcas Itambé e Batavo, entre outras, prevê investimento de R$ 291 milhões para ampliar a sua unidade de Uberlândia (MG) até 2027.A Vinci Highways, que tem concessões rodoviárias e venceu em setembro passado o leilão de um trecho de 594,8 km da BR-040 entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO), prevê investimentos de R$ 12 bilhões.

A França é atualmente o terceiro país no mundo com maior estoque de investimentos diretos no Brasil, com 66,34 bilhões de dólares em estoque, e o segundo maior europeu, atrás apenas da Holanda, segundo a ApexBrasil.

Críticas ao baixo fluxo comercial bilateral, defesa de acordo com UE

No quesito fluxo comercial, porém, a relação entre Brasil e França não é tão vistosa. Em 2024, o comércio entre dois países atingiu 9,1 bilhões de dólares, atrás, por exemplo, do Vietnã. Com a Alemanha, o fluxo comercial em 2024 foi de 19,5 bilhões de dólares.