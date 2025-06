Indústria alemã perde 100 mil postos de trabalho em 12 meses

O setor automotivo alemão, porém, viu um leve salto de 1,2% nas vendas de carros elétricos em maio passado, segundo a autoridade federal de transportes KBA.

O número de veículos elétricos (EVs) registrados no país também cresceu no período, a 45%, o que compensou as quedas nas vendas de veículos a gasolina e a diesel.

A maior beneficiada, porém, é a chinesa BYD. Os registros de carros da marca aumentaram mais de 800% em relação ao ano anterior, para quase 1.860 veículos.

Já a Tesla, de Elon Musk, viu suas vendas caírem novamente no país, desta vez em 36%. O bilionário norte-americano enfrenta hostilidade na Alemanha por ter apoiado o partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) antes das eleições gerais de fevereiro.

