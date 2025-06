Israel recupera corpo de tailandês feito refém em Gaza

Na época do sequestro, ele tinha 35 anos e trabalhava no cultivo de abacates com o objetivo de pagar uma dívida e ajudar sua mulher, que ficou na Tailândia com seu filho, a abrir um café, segundo o jornal The Times of Israel.

Os militares israelenses disseram que Pinta foi sequestrado vivo e provavelmente morto após alguns meses por seus algozes.

No total, 46 tailandeses morreram no conflito

Pitta estava entre os 31 tailandeses sequestrados durante o ataque do Hamas de outubro de 2023, dos quais 23 foram soltos em novembro de 2023 e outros cinco em janeiro deste ano. Os demais três morreram – falta localizar o corpo de dois tailandeses, Sonthaya Oakkharasri e Sudthisak Rinthalak.

No dia do ataque, mais de 40 tailandeses foram mortos – o maior grupo de estrangeiros vitimados pelo Hamas. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Tailândia, no total 46 tailandeses já morreram no conflito.

Não houve nenhum comentário imediato das Brigadas Mujahedeen, que já negou ter matado seus reféns, ou do Hamas. Os militares israelenses disseram que as Brigadas ainda mantinham o corpo de outro cidadão estrangeiro.