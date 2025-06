Jovem agricultor quer reviver Fukushima 14 anos após desastre nuclear - Região foi atingida por terremoto e tsunami em 2011, que desencadearam vazamentos de radiação de usina nuclear. Quatorze anos depois, jovem aposta em resgatar região que ficou inabitável.O jovem agricultor Takuya Haraguchi tinha 11 anos quando o terremoto mais poderoso da história do Japão sacudiu o nordeste do país e causou o maior deslocamento de terra já registrado em todo o mundo. O posterior tsunami empurrou o mar com fúria até a usina nuclear de Fukushima, na costa nordeste do país. A massa de água criou ondas de até 15 metros de altura e provocou um desastre nuclear. A catástrofe que atingiu o país em um único dia deixou mais de 18 mil mortos.

Haraguchi, que morava em Osaka, a 800 quilômetros da zona do desastre, temeu na época que a radiação resultante do acidente tornasse todo o país inabitável. Milhares de pessoas precisaram ser evacuadas em raios de até 30 quilômetros devido ao vazamento de radiação da usina nuclear.

Agora, aos 25 anos, Haraguchi hoje mora no município de Okuma, a poucos quilômetros de onde ficava a usina nuclear de Fukushima Daiichi. Ele acredita no futuro da região. "Todo mundo ouviu falar do acidente nuclear. Mas poucas pessoas conhecem esta região e os esforços que estão sendo feitos para seguir em frente", diz o jovem à agência de notícias AFP.