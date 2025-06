Missão da OEA desaconselha replicar eleição judicial do México - Missão de observadores afirma que a inédita escolha por voto direto de todos os juízes do país foi processo "altamente complexo e polarizador" com várias "lacunas". Presidente defende modelo.Uma missão da Organização dos Estados Americanos (OEA) que monitorou as inéditas eleições por voto popular de todos os juízes no México, realizadas há uma semana, desaconselhou a reprodução desse modelo nas Américas, segundo um relatório preliminar divulgado nesta sexta-feira (06/06).

Os delegados eleitorais da OEA concluíram que a eleição foi um processo "altamente complexo e polarizador" com múltiplas "lacunas".

A missão de observação, composta por 16 delegados de uma dúzia de países-membros da OEA, expressou "preocupação" em particular com o baixo comparecimento dos eleitores: cerca de 13%, o equivalente a cerca de 13 milhões de pessoas.