Motorista atropela grupo de pessoas em Passau, na Alemanha - Cinco pessoas ficaram feridas, incluindo a esposa e a filha do motorista, que estavam em uma calçada. Polícia investiga se ato foi deliberado.Um homem atropelou um grupo de pessoas na cidade de Passau, no sul da Alemanha, neste sábado (07/06), deixando cinco pessoas feridas.

O incidente ocorreu próximo à principal estação ferroviária do município. Entre as vítimas estão a esposa do motorista, de 38 anos, e a filha do casal, de 5 anos, informou a polícia. Elas estavam fora do veículo, em uma calçada, quando o motorista avançou com um carro da marca Mercedes-Benz.

Segundo o jornal local Passauer Neue Presse, ao menos três pessoas ficaram gravemente feridas.