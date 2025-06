Rússia amplia ataques a Kharkiv em meio a disputa por troca de corpos

Os explosivos danificaram dois prédios, vagões de trem e duas casas. Segundo Syniehubov, a área atingida é popular entre famílias que costumam passar seu tempo livre aos fins de semana.

Segundo o presidente ucraniano Volodimir Zelenski, mais de 40 pessoas ficaram feridas no ataque com bombas planadoras. "Isso não tem nenhum sentido militar. É puro terrorismo", escreveu Zelenski no Telegram.

Na manhã de sábado, o prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, relatou outras três mortes em bombardeios russos, que também atingiram prédios residenciais. Os ataques feriram 21 pessoas, incluindo um bebê e uma menina de 14 anos. Nesta ofensiva, a Rússia usou 53 drones, quatro bombas planadoras e um míssil, afirmaram autoridades ucranianas.

Terekhov afirmou que este é o ataque mais grave que a cidade sofreu desde o início da guerra, há mais de três anos. Kharkiv fica próxima à fronteira com a Rússia e tem sido repetidamente alvo de bombardeios russos.

Em toda a Ucrânia, ao menos 10 pessoas morreram em bombardeios deste tipo ao longo do sábado. A Força Aérea do país informou que a Rússia disparou 206 drones e nove mísseis durante o ataque noturno.

Troca de prisioneiros em disputa