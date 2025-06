Análise: Lula e Macron - muita amizade, pouco resultado

E a posição de Macron foi fortalecida com a eleição recente de um presidente conservador na Polônia que é contrário ao acordo. "Vejo o futuro do acordo como duvidoso", resume Ricupero.

Outro entrave adicional ao acordo é o fato de a UE estar negociando ao mesmo tempo com a Austrália. Essas tratativas têm sido marcadas pelos mesmos problemas, como cotas para o comércio de carne.

Acordo Mercosul-UE já não empolga agro brasileiro

Do lado sul-americano já houve muitas concessões durante os mais de vinte anos de negociações, observa Casarões. Agora, o Mercosul se diz totalmente preparado para aprovar o acordo da maneira como ele se encontra, "pois o texto é benéfico para a América do Sul, até mais do que para a União Europeia", avalia o cientista político. "Para a América do Sul é uma possibilidade de consolidar um mercado pouco explorado – justamente o mercado europeu –, pois ele sempre foi muito protegido dos produtos agrícolas da América do Sul."

Lula também precisa se aproveitar do atual momento da Argentina, o parceiro mais importante dentro do Mercosul. O presidente argentino Javier Milei já declarou que não tem muito interesse em manter o bloco. Mas parece que, por enquanto, tem a mesma agenda de Lula: fechar o acordo. Enquanto Lula esteve com Macron na França, Milei foi à Itália, onde se encontrou com a primeira-ministra Giorgia Meloni. Um dos pontos da agenda foi o acordo com o Mercosul.

Embora sempre tenha se mostrado crítico a acordo multilaterais, Milei tem recentemente sinalizado apoio à aprovação do tratado. Um "sim" do governo italiano é necessário para a UE conseguir votos suficientes para tirar o acordo do papel. Se, além da França, a Itália também rejeitar o texto, não haverá maioria suficiente.