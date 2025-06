Espanha: Oposição reúne milhares em ato contra o governo

O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, disse aos manifestantes que o Psoe "manchou tudo – a política, as instituições do Estado, a separação de Poderes" e exigiu a convocação de eleições antecipadas – as próximas eleições estão previstas apenas para 2027.

Feijóo já antecipou a convenção partidária do PP para julho deste ano, alegando a necessidade de se preparar para uma eventual antecipação do pleito.

O líder da oposição ainda não apresentou uma moção de censura no Parlamento contra o governo minoritário de Sánchez. Para isso, ele precisaria do apoio de partidos regionais, que têm receio de se aliar ao partido populista de direita Vox.

O PP tem surgido ligeiramente mais bem posicionado que o PSOE nas pesquisas de intenção de voto, mas Sánchez tem sido apontado como favorito do eleitorado para comandar o governo.

A sigla de oposição, que perdeu o comando do governo em 2018 após uma série de escândalos de corrupção, também já foi acusada no passado de envolvimento em financiamento partidário ilegal, abuso de poder, propina e acobertamento de escândalos.

Esse foi o sexto protesto contra o governo organizado pelo PP desde que Feijóo se tornou líder do partido, em abril de 2022. Desta vez, os ex-primeiros-ministros Mariano Rajoy e José María Aznar também estiveram presentes.