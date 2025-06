Israel diz que impedirá chegada a Gaza de barco com Greta Thunberg - Ministro israelense instrui militares a bloquearem passagem de veleiro de ajuda com ativistas a bordo. "À antissemita Greta e seus amigos, digo: regressem, pois não chegarão a Gaza", diz chefe da pasta da Defesa do país.O governo de Israel ordenou neste domingo (08/06) que os militares do país impeçam que um barco de ajuda humanitária que se encontra a caminho de Gaza alcance a costa do enclave palestino, alvo de um bloqueio naval.

A ordem foi dada pelo ministro da Defesa israelense, Israel Katz. Ele ainda advertiu a tripulação do veleiro Madleen, o navio da chamada "Flotilha da Liberdade", para que regresse. No barco, que partiu da Sicília no último fim de semana, estão a ativista sueca Greta Thunberg e o ativista brasileiro Thiago Ávila.

"Ordenei às FDI [Forças de Defesa de Israel] que atuem para impedir que o veleiro Madleen chegue a Gaza. À antissemita Greta e seus amigos, digo claramente: regressem, pois não chegarão a Gaza", disse Katz, em declarações divulgadas pelo seu gabinete.