Justiça reconhece erros em MG e pode facilitar reparação por forçadas nos anos 1980

À época, foi comum o uso de força por parte dos agentes do Estado, com relatos de ameaças às famílias e populações apavoradas pelo medo de terem seus filhos levados, conta Andrea Cardarello, pesquisadora da Anthera - rede internacional de pesquisa sobre família e parentesco. Também era comum o envolvimento do judiciário, incluindo juízes e advogados, dando um status legal às adoções. Na saída das crianças para o exterior, agentes ligados à imigração também integraram as redes, facilitando os trâmites, incluindo documentações falsas.

Há também muitos casos de mães em estado de vulnerabilidade que eram induzidas a aceitar as adoções, acreditando que se trataria de uma oportunidade de oferecer condições melhores aos filhos.

Além de situações envolvendo autoridades, a adoção internacional contava também com outra face no país, como no caso da quadrilha de Arlete Hilú, que comandava um esquema que sequestrava bebês de maternidades. Na época, o crime de tráfico de crianças não era tipificado no código penal.

"Salvacionismo" e opinião pública

Retiradas em sua maioria de famílias vulneráveis, parte da opinião pública via a possibilidade destas crianças irem ao exterior como algo positivo, conta Cardarello, que descreve a percepção como "salvacionismo". Segundo ela, à época juízes chegaram a reforçar a visão em entrevistas, alegando que os adotados poderiam obter melhor qualidade de vida, inclusive dizendo que o movimento teria potencial de reduzir a criminalidade no Brasil.

Na realidade, a pesquisadora lembra que houve um número relevante de devoluções das crianças adotadas, com dificuldade na adaptação. Tavares cita ainda os casos daquelas que sofreram abusos por parte das famílias adotivas, enquanto eram forçadas a acreditar que seus pais biológicos eram responsáveis por abandoná-las.