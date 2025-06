Por que (e como) proteger nossos oceanos

Outro exemplo: a corrente do Golfo transporta água quente dos trópicos para o norte do Oceano Atlântico. Isso também influencia as temperaturas do ar geralmente amenas e, com isso, os altos rendimentos da agricultura na Europa.

O aumento das temperaturas nos mares também pode mudar o sistema de correntes oceânicas, segundo cientistas. Há indícios de que a corrente do Golfo já está desacelerando. Sem ela, o norte da Europa seria de 5 a 15 graus mais frio, calcula o Ministério do Meio Ambiente da Alemanha.

O mar é um aliado na luta contra as mudanças climáticas

Em 2023 e 2024, a temperatura da superfície do mar bateu novos recordes, de acordo com o último relatório do Copernicus, o serviço climático da União Europeia. E quanto mais a água esquenta, mais ela se espalha – esse é o principal motivo do aumento constante do nível do mar.

O mar se aquece porque ele absorve carbono e outros gases do efeito estufa – quase um terço das emissões provocadas por humanos. Com isso, o mar estabiliza o clima. "Sem essa função de reservatório, a temperatura na atmosfera já seria insuportável", explica Carlos Duarte, pesquisador da Universidade Rei Abdullah, na Arábia Saudita.

"O oceano é nosso aliado na luta contra as mudanças climáticas – mas só enquanto mantivermos sua função", pontua Matthes. Isso porque o aumento das temperaturas diminui a capacidade de absorção de CO2 pelos oceanos.