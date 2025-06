Pré-candidato à Presidência é baleado na Colômbia

O Ministério Público da Colômbia confirmou que um suspeito foi preso. Trata-se de um menor de 15 anos que foi detido no local do crime com uma pistola Glock (9 milímetros). O ataque foi cometido no bairro Modelia, na zona oeste da capital colombiana.

A procuradoria informou que ativou uma estratégia com "quatro linhas de investigação” e a abertura de dois inquéritos criminais, em coordenação com a Polícia Nacional, para tentar esclarecer o caso, identificar os autores materiais e intelectuais e levá-los à justiça.

A prioridade da Procuradoria é "a coleta de informações e evidências físicas que permitam estabelecer a verdade sobre o atentado e identificar e levar à justiça tanto os autores materiais quanto os determinantes".

A procuradora-geral colombiana, Luz Adriana Camargo Garzón, classificou o episódio como um "ataque contra as formas de participação democrática do país" e pediu às instituições apoio para "blindar o processo eleitoral" de 2026 "e dar plenas garantias às campanhas e aos candidatos ao exercício do poder político, como fortaleza da democracia".

O ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez Suárez, ofereceu uma recompensa de 3 bilhões de pesos (cerca de R$ 4 milhões) por informações que permitam a captura dos responsáveis pelo atentado.

Quem é Miguel Uribe Turbay