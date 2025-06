Trump adverte Musk a não apoiar democratas após rompimento - Presidente dos EUA sinalizou que não pretende se reconciliar com ex-aliado e advertiu Musk sobre a possibilidade de "sérias consequências" se empresário fizer doações para rivais democratas.O presidente dos EUA, o republicano Donald Trump, indicou no sábado (07/06) que não pretende se reconciliar com Elon Musk e advertiu que o empresário e ex-aliado pode enfrentar "sérias consequências" se tentar apoiar políticos do rival partido Democrata nas próximas eleições.

Questionado numa entrevista à rede NBC se considerava que a sua relação com empresário tinha terminado, Trump respondeu: "Presumo que sim".

"Estou demasiado ocupado fazendo outras coisas", acrescentou o presidente americano, salientando que não tem "qualquer intenção de falar" com Musk. Nesta semana, os dois antigos aliados romperam de maneira estrondosa em público, trocando insultos e ameaças nas redes sociais.