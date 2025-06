Trump mobiliza Guarda Nacional para reprimir protestos na Califórnia - Anúncio de mobilização de militares da reserva da Guarda Nacional ocorre após eclosão de protestos em Los Angeles contra operações para deportar migrantes. Convocação é criticada pelo governador democrata do estado.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite de sábado (08/06) que ordenou a mobilização de 2.000 militares da Guarda Nacional para conter protestos que eclodiram em Los Angeles na esteira de uma série de operações de detenção de supostos migrantes irregulares.

A Casa Branca afirmou, em comunicado, que o envio da força militar da reserva é necessário para "lidar com a ilegalidade que foi permitida prosperar" na Califórnia. A medida, no entanto, não conta com o apoio do governo do estado.

De acordo com informações do jornal The New York Times, os militares da Guarda Nacional devem chegar ao condado de Los Angeles ainda neste domingo.