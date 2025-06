Governo propõe alternativa à alta do IOF - Ministro da Fazenda Fernando Haddad quer compensar perda de arrecadação com redução de isenções fiscais, cobrança de IR sobre investimentos hoje isentos e maior taxação de bets e instituições financeiras.O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um pacote de medidas para compensar a perda de arrecadação do governo com a revisão das taxas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

São elas: corte de pelo menos 10% das isenções fiscais, aumento de 12% para 18% na taxação das apostas esportivas (popularmente conhecidas como bets), mudança na tributação de fintechs e cobrança de 5% de Imposto de Renda sobre investimentos atualmente isentos, como LCAs (Letras de Crédito Agrícola) e LCIs (Letras de Crédito Imobiliário).

As medidas foram anunciadas à imprensa após reunião do ministro Haddad neste domingo (08/06) com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, e devem ser introduzidas via Medida Provisória.