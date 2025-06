Israel intercepta barco que levava ativista Greta Thunberg

O veleiro Madleen, com bandeira britânica, havia partido da Sicilia, na Itália, no dia 1° de junho. Segundo os organizadores, a missão tinha o objetivo de "entregar ajuda humanitária, romper o bloqueio israelense e dar visibilidade ao sofrimento contínuo no enclave palestino".

A bordo estavam 12 ativistas, entre eles a sueca Greta Thunberg, a alemã Yasemin Akar e o brasileiro Thiago Ávila, além da eurodeputada francesa Rima Hassan. Segundo os ativistas a bordo do Madleen, a embarcação estava transportando fórmula infantil, alimentos, fraldas, produtos de higiene para mulheres, kits de dessalinização, suprimentos médicos e próteses infantis.

Ativistas ligados a iniciativa admitiram antes da interceptação que a quantidade de ajuda era simbólica, mas que a iniciativa tentava chamar a atenção para o bloqueio imposto pelos israelenses a Gaza desde o início de março, que vem impedindo a atuação de organizações de ajuda humanitária no enclave palestino devastado pela guerra, onde vivem cerca de 2 milhões de pessoas.

Após uma parada no Egito, o barco prosseguiu no domingo (08/06) para sua etapa final da viagem: a costa de Gaza. No entanto, no mesmo dia, o governo israelense advertiu que não pretendia deixar os ativistas concluírem essa etapa.

"Ordenei às FDI [Forças de Defesa de Israel] que atuem para impedir que o veleiro Madleen chegue a Gaza. À antissemita Greta e seus amigos, digo claramente: regressem, pois não chegarão a Gaza", disse o ministro Katz no mesmo dia. Katz acrescentou que Israel não permitiria que ninguém rompesse o bloqueio naval ao território palestino, alegando que a medida visa impedir o Hamas de importar armas.

No mesmo dia, os ativistas a bordo do veleiro começaram a divulgar vídeos se antecipando à interceptação pelos israelenses. Em uma mensagem, Greta Thunberg disse que, se as pessoas estavam vendo seu vídeo, isso significaria que ela havia sido "interceptada e sequestrada" por "forças que apoiam Israel".