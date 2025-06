Novas regras digitais podem afetar o seu negócio nas redes?

O estudo anual Beyond Borders do serviço de pagamentos Ebanx apontou que o volume do comércio eletrônico no Brasil passou de US$ 277 bilhões (R$ 1,579 trilhão) em 2023 para US$ 346 bilhões (R$ 1,972 trilhão) em 2024, com uma estimativa de que este valor alcance os US$ 419 bilhões (R$ 2,388 trilhão) neste ano.

A liderança fica com o varejo, responsável por uma parcela de 40% do volume movimentado, seguido pelos serviços digitais, com 31%. O principal fator para a alta é a inclusão financeira promovida pela digitalização dos pagamentos no Brasil, aponta Eduardo de Abreu, vice-presidente de produto do Ebanx.

"Antigamente, somente quem tinha cartão de crédito conseguia fazer compras online. Esse acesso foi ampliado com novos métodos. O Pix que já é usado por mais de 90% da população adulta brasileira vai ultrapassar os cartões e se tornar o meio de pagamento mais utilizado no comércio digital ainda neste ano", explica, citando as projeções da empresa.

"O Brasil está na vanguarda dos pagamentos digitais e tem servido de modelo para países do mundo todo", aponta. Como resultado, em 2024, o país foi responsável por 55% do volume de vendas digitais na América Latina. Com uma população cerca de sete vezes maior, a Índia contou com valores bem abaixo dos brasileiros no último ano, com um montante de US$ 182 bilhões.

Concentração das Big Techs

Os grandes volumes chamam a atenção das principais empresas de tecnologia. "O comércio digital nos mercados emergentes tem atraído novos players globais. O Brasil oferece uma oportunidade importante para esses negócios", aponta Abreu, que cita que o mercado digital é diversificado e visto por grandes players como uma grande oportunidade de expansão internacional.