O que é a Guarda Nacional dos EUA?

Segundo o Brennan Center for Justice, a última vez que isso aconteceu foi em 1965, quando o então presidente Lyndon Johnson enviou tropas para garantir a proteção de uma marcha no estado do Alabama em defesa dos direitos civis da população negra, passando por cima da autoridade do segregacionista governador George Wallace.

O que é a Guarda Nacional?

A Guarda Nacional faz parte da reserva das Forças Armadas dos EUA e consiste em dois ramos: A Guarda Nacional do Exército e a Guarda Nacional Aérea.

Suas raízes remontam ao século 18, antes da independência dos Estados Unidos. Já o desenho atual foi formado em 1903 pela Lei Federal da Milícia e sua estrutura foi finalizada a partir de 1933.

De acordo com o Defense Manpower Data Center, órgão de coleta de dados do Departamento de Defesa dos EUA, a Guarda Nacional contava com 419 mil reservistas em 2023. A vasta maioria está no território continental dos EUA, enquanto outros 9.500 membros estão em territórios como Porto Rico, Guam e Ilhas Virgens.

Quais as funções da Guarda Nacional?