Qual o impacto das restrições de viagens impostas por Trump?

No entanto, os críticos especularam que o texto também espelha razões políticas e econômicas, citando que países com os quais a família Trump tem laços comerciais estreitos, não serão afetados. É o caso, por exemplo, da Arábia Saudita, país de origem da maioria dos terroristas que executaram os atentados de 11 de setembro de 2001 nos EUA.

Quem estará isento das novas restrições?

Portadores de Green CardCidadãos de dupla nacionalidade com passaporte americanoAtletas e técnicos que participam de competições "importantes" nos EUA (Copa do Mundo de 2026 ou os Jogos Olímpicos de 2028)Cidadãos afegãos que trabalharam para ou em nome do governo dos EUA ou da Força Internacional de Apoio à Segurança (ISAF) no Afeganistão entre 2001 e 2014, com vistos especiais de imigrante (SIV)Cidadãos iranianos com vistos de imigrante para minorias étnicas e religiosas que enfrentam perseguição no IrãDiplomatas estrangeiros e representantes de organizações internacionais em visitas oficiais aos EUAParentes próximos de cidadãos americanos (pais, filhos, cônjuges)Filhos adotivos de cidadãos dos EUADeterminados funcionários estrangeiros do governo dos EUA que serviram no exterior por pelo menos 15 anosAqueles a quem foi concedido asilo ou admitidos nos EUA como refugiados antes da entrada em vigor da proibição

Se não estiverem isentos, os cidadãos dos países proibidos não poderão mais entrar nos EUA a partir de 9 de junho para viagens de negócios, viagens educacionais ou visitas familiares. É provável que a decisão também tenha repercussões econômicas. Os países mais pobres da lista, como o Haiti e o Iêmen, têm se beneficiado dos laços comerciais com os EUA, bem como das remessas enviadas por pessoas que vivem e trabalham nos EUA.

Grupos de direitos humanos criticaram a proibição de viagens, afirmando que as medidas são racistas e discriminatórias. Os grupos ainda apontaram que refugiados e solicitantes de asilo de regiões em conflito agora perderão o acesso a programas de proteção nos EUA.

A oposição democrata também criticou a medida. "Conheço a dor provocada pela cruel e xenofóbica proibição de Trump às entradas no país porque minha família sofreu isso em primeira mão”, afirmou no domingo a deputada democrata Yassamin Ansari, que tem dupla cidadania, americana e iraniana.