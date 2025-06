Rússia e Ucrânia trocam prisioneiros de guerra

Ambos os lados afirmam que a intenção nesta rodada de trocas de prisioneiros é também entregar pessoas gravemente doentes ou feridas. As pessoas vistas sendo entregues até agora nesta segunda-feira pareciam estar saudáveis.

"O processo é bastante complexo, com muitos detalhes sensíveis, e as negociações continuam praticamente todos os dias. Contamos com a plena implementação dos acordos humanitários alcançados durante a reunião em Istambul. Estamos fazendo todo o possível para trazer cada pessoa de volta", disse Zelensky em mensagem divulgada via Telegram.

Até agora, tentativas de negociar a paz não têm prosperado. Na noite de domingo, a Ucrânia relatou ter abatido 460 de 479 drones enviados em um dos mais pesados ataques de Moscou contra Kiev, além de diversos mísseis. No dia seguinte, a Rússia anunciou ter assumido o controle de mais território na região de Dnipropetrovsk.

ra (Reuters, dpa)