STF começa a ouvir os principais réus da trama golpista

Esse rascunho também mencionava a prisão de ministros do Supremo e membros do Legislativo, dentre outras autoridades. Cid afirmou que Bolsonaro alterou esse trecho do documento e manteve apenas a prisão do ministro Alexandre de Moraes.

"Ele enxugou o documento, basicamente retirando as prisões das autoridades. Somente o senhor ficaria como preso", disse Cid.

Apoio dos militares

Em determinado momento, Cid foi indagado pelo PGR Paulo Gonet se ele confirmava declaração prestada em depoimento anterior de que a nota dos chefes das Forças Armadas que autorizou a permanência do acampamento golpista em frente ao quartel-general do Exército em 11 de novembro de 2022 havia sido emitida por ordem de Bolsonaro.

Cid respondeu não ter presenciado essa ordem sendo dada, mas disse que "havia um entendimento de que as Forças Armadas precisavam apoiar os manifestantes lá nos quartéis". "Foi uma dedução [de que houve ordem de Bolsonaro] baseada no contexto que a gente estava vivendo", justificou-se Cid.

Cid afirmou ainda ter ouvido do general Estevam Theophilo, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres e também réu no STF nos processos da trama golpista, que o Exército cumpriria uma ordem golpista de Bolsonaro caso ele determinasse por decreto. À época, o militar fazia parte do Alto Comando do Exército.