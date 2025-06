Tensão escala na Califórnia após envio de tropas da Guarda Nacional

Trump x democratas da Califórnia

Também prosseguiram as tensões entre o governo federal liderado pelo republicano Donald Trump, que ordenou o envio de tropas da Guarda Nacional, e as autoridades democratas do estado da Califórnia, que se posicionaram contra a mobilização dos militares da reserva para lidar com os protestos.

"Atualmente, não há necessidade de a Guarda Nacional ser enviada para Los Angeles, e fazê-lo dessa maneira ilegal e por um período tão longo é uma violação grave da soberania do estado que parece intencionalmente projetada para inflamar a situação, ao mesmo tempo em que priva o estado de enviar esse pessoal e recursos para onde eles são realmente necessários", disse o governador do estado, o democrata Gavin Newsom, em uma carta enviada à Casa Branca.

Mais tarde, diante de críticas de Tom Homan, o diretor do Serviço de Imigração dos EUA (conhecido pela sigla ICE), o governador Newsom disse: "Venham me pegar, me prender, vamos acabar logo com isso, valentão. Não dou a mínima, mas me preocupo com minha comunidade".

"Todos os governadores democratas concordam: as tentativas de Donald Trump de militarizar a Califórnia são um alarmante abuso de poder", disse ainda Newsom.

A decisão do presidente Trump de acionar quase 2.000 membros da Guarda Nacional marcou a primeira vez desde 1965 que um presidente mobilizou militares da reserva de um estado sem o consentimento do governador local.