Alemanha concedeu número recorde de cidadanias em 2024

De acordo com o Destatis, cerca de 7% das naturalizações em 2024 foram concedidas com base na regra de três anos para casos de integração excepcional. Essa regra deve ser revogada neste ano por iniciativa do atual governo alemão, e será mantido apenas o requisito mínimo de cinco anos de residência.

Sírios em primeiro, seguidos por turcos

Mais de uma em cada quatro pessoas naturalizadas no ano passado eram cidadãs sírias, que chegaram em grande número ao país no auge da crise dos refugiados em 2015 e 2016 – quando a ex-chanceler federal Angela Merkel abriu as fronteiras da Alemanha para milhares de pessoas que fugiam da guerra e da perseguição no Oriente Médio – e se tornaram elegíveis para naturalização em 2024.

Eles constituíram o maior grupo de novos cidadãos, representando 28% de todas as naturalizações, o que corresponde a 83.150 pessoas, alta de 10,1% em um ano. Em seguida, aparecem os turcos (8%), iraquianos (5%), russos (4%) e afegãos (3%).

O número de turcos que obtiveram cidadania alemã mais que dobrou, chegando a 22.525. A maior diáspora turca está na Alemanha, onde vivem cerca de 3 milhões de pessoas com raízes turcas, que receberam um estímulo para se naturalizar já que a nova lei permite a dupla cidadania.

Os russos tiveram o maior aumento percentual em naturalizações, com o número subindo para 12.980 em 2024, de 1.995 no ano anterior – alta de 551%.