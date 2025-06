De acordo com o SBU, 41 aeronaves russas foram destruídas na Operação Teia de Aranha, incluindo A-50, Tu-95, Tu-22M3 e Tu-160, correspondendo a 34% dos carregadores de mísseis de cruzeiro russos. Segundo a Otan, mais de 40 aeronaves foram danificadas, sendo de 10 a 13 delas completamente destruídas. Fontes russas relataram perdas menores.

Drones em vez de mísseis

Em julho de 2023, o SBU atacou a área comercial de Moscou, conhecida como City de Moscou. Dois drones, construídos a partir de aeronaves leves, atingiram prédios sem causar danos significativos. Porém, o ataque gerou pânico na capital russa. Segundo a agência de notícias Reuters, as defesas aéreas foram ineficazes contra drones de pequeno porte, o que levou ao reforço das medidas de segurança em Moscou.

Depois disso, os ataques com drones tornaram-se comuns, com alcance cada vez maior. Em abril de 2024, por exemplo, um drone do HUR voou 1.200 quilômetros até Nizhnekamsk, na República do Tartaristão, onde incendiou uma refinaria de petróleo e paralisou parcialmente a produção.

Em junho do mesmo ano, drones do SBU, após voarem aproximadamente 1.800 quilômetros, atacaram estações de radar do tipo Voronezh, na região de Oremburgo, que faziam parte do sistema de alerta antecipado para ataques de mísseis.

Altos oficiais militares russos na mira