Crianças mais pobres tendem a envelhecer mais rápido, diz estudo

De acordo com o jornal britânico The Guardian, os autores reconheceram que o estudo tinha algumas limitações, já que as crianças analisadas não vinham de famílias em situação de pobreza. O estudo, segundo os próprios pesquisadores, tampouco deveria ser interpretado como uma demonstração da relação entre riqueza e a "qualidade" dos genes, mas sim como uma amostra do impacto indireto do ambiente em um conhecido marcador do envelhecimento e da saúde a longo prazo.

"Desgaste biológico adicional" no grupo de baixa renda

"Nossas descobertas mostram uma relação clara entre a riqueza familiar e um marcador conhecido do envelhecimento celular, com padrões potencialmente permanentes se formado na primeira década de vida da criança", explicou Oliver Robinson, o autor principal do estudo, da Faculdade de Saúde Pública do Imperial College.

"Nosso trabalho sugere que vir de um ambiente de baixa renda causa desgaste biológico adicional. Para crianças de baixa renda, isso pode equivaler a aproximadamente dez anos de envelhecimento em nível celular, em comparação com crianças de famílias de alta renda", afirmou.

Kendal Marston, da Faculdade de Saúde Pública do Imperial College, acrescentou: "Sabemos que a exposição crônica ao estresse causa desgaste biológico no corpo. Isso foi demonstrado em estudos com animais em nível celular, nos quais animais estressados têm telômeros mais curtos."

Embora o estudo não tenha conseguido comprovar que o cortisol tivesse sido o mecanismo para o envelhecimento mais rápido, ele demonstra uma relação entre a riqueza e o comprimento dos telômeros, que se sabe estar ligado à expectativa de vida e à saúde na idade adulta. Os pesquisadores, portanto concluíram que as crianças de famílias menos abastadas podem sofrer maior estresse psicossocial.